Succombez à ces trois vestes en cuir canons

Achetez ce perfecto en simili cuir Only pour 32,98 € sur Amazon

C'est l'emblème du style rock. Avec sa coupe inimitable, cette pièce a réussi à se hisser au rang d'intemporel. Si l'on prend ainsi plaisir à la ressortir chaque saison, c'est encore plus le cas ces derniers temps avec l'émergence de l'allure motard. Parce que oui, le biker est mode ! Adoptez donc sans plus attendre le perfecto, dans une déclinaison en simili cuir signée Only. Il adopte la tendance oversize avec sa coupe large juste comme il faut. Il est également assez long pour s'adapter à toutes les morphologies. Sa coupe est bien sûr croisée comme le veut la tradition du perfecto. Il s'agrémente d'emblématiques zips et de clous au niveau du revers. Vous pouvez tenter le pari osé du total look cuir avec une mini jupe à zip également, des bottes hautes en cuir marron très en vogue et un bob en cuir pour ajouter une touche cool que l'on adore. Dua Lipa va être jalouse de votre ensemble, c'est une certitude !

2. Le bomber en simili cuir Jophy & Co

Coco Chanel disait "La mode est un éternel recommencement". Même si cette phrase a des dizaines d'années, elle est plus que jamais d'actualité. Cette créatrice visionnaire avait compris que, même si les tendances passaient, elles pouvaient ressurgir des années plus tard. Et le retour en force des pièces emblématiques des années 2000 nous le prouve. La veste qu'il fallait avoir à cette époque, c'était le bomber. Il apportait une touche de cool instantanée à n'importe quel look. Après être tombé dans l'oubli, il fait aujourd'hui un come-back remarqué notamment grâce à Loewe qui en a fait une des pièces maîtresses de son défilé automne-hiver 2022. Hailey Bieber, Kendall Jenner, les filles en vogue y ont depuis toutes adhéré. C'est maintenant à votre tour avec ce bomber en simili cuir Jophy & Co. Il est en plus à petit prix sur Amazon. Il ne vous faudra en effet que 29,50 € pour vous le procurer.

Une veste à la fois casual, chic et rock