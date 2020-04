Tatiana-Laurence Delarue confinée seule, loin de son mari Xavier (EXCLU)

Purepeople : Comment vis-tu ce confinement ?

Tatiana-Laurence Delarue : C'est très particulier parce que je le vis toute seule. Parce que plein de personnes disparaissent ou sont malades autour de nous. Mais je crois que c'est pareil pour la majorité des Français et des gens dans le monde. Donc on ne peut pas se plaindre. On ne peut que se contenter de rester concentré, de souffler, de prier, de ne pas entrer dans une panique. J'essaie de rester équilibrée. Je m'y oblige. Je reste militaire avec moi-même. Je me lève, je me prépare comme si j'allais dehors. Je m'habille. Il est hors de question que je sois en pyjama toute la journée, tous les jours. Je fais mes recherches, mes lectures, ma méditation, mon sport. Tout...

Tu n'es pas confinée avec Xavier, ton mari ?

Non. Sa partenaire dans Les Mystères de l'amour, Carole Dechantre [Ingrid Soustal dans la série, NDLR], a pensé dès le départ qu'elle était atteinte du virus. Elle a fait le test et elle l'avait bien. Vu qu'ils ont tourné ensemble, qu'ils se sont vus un ou deux jours avant qu'elle ne se sente malade, on a préféré se séparer pour ne pas contaminer tout le monde. C'est compliqué, surtout quand on apprend des décès familiaux. Heureusement, il y a le téléphone, WhatsApp, les vidéos pour les dîners, les apéros, même les anniversaires. Sans ça, je pense qu'on prendrait tous le risque d'être avec quelqu'un.