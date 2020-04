Carole Dechantre "officiellement guérie" : ce qui l'a "aidée dans sa guérison"

Enfin une bonne nouvelle ! Ce lundi 6 avril 2020, Carole Dechantre s'est saisie de son compte Instagram afin d'annoncer à ses abonnés que la maladie est derrière elle.

L'actrice des Mystères de l'amour (TMC), qui interprète Ingrid, était atteinte du coronavirus. Mais elle a gagné son combat comme elle l'a expliqué en légende d'une photo d'elle tout sourire, tenant un verre à la main : "Vingt-quatre jours après mes premiers symptômes du coronavirus, je peux dire aujourd'hui que je suis officiellement guérie ! Merci à tous pour vos messages qui m'ont beaucoup aidée dans ma guérison. Je pense à toutes les personnes qui se battent contre le Covid-19, les malades ET les soignants, je sais ô combien ce marathon contre la maladie est épuisant.... Courage à tous et continuez de protéger les autres en restant chez vous... Et profitez de la vie !"