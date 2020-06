Taxi 2 : L'hommage à Alain Dutartre, mort fauché lors d'une cascade

Saga incontournable du 7ème art français, Taxi met en scène de nombreux acteurs emblématiques du cinéma comme Samy Naceri, Marion Cotillard et Frédéric Diefenthal ou encore, plus récemment, dans la version sortie en 2018, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani. Mais, sur la route du succès, elle a pu compter aussi sur la contribution de nombreux héros de l'ombre, techniciens, cascadeurs autres... L'un d'entre eux y a laissé la vie, lors d'un drame venu entacher le tournage du deuxième film de la saga, réalisé à Paris durant l'été 1999 : le cameraman Alain Dutartre (41 ans) avait trouvé la mort lors d'une cascade.

Tournée sur l'un des segments du boulevard des Maréchaux à Paris entre le tunnel de la porte Dauphine et la porte Maillot à Paris, cette cascade était réalisée par l'incontournabe Rémy Julienne. Le taxi (une Peugeot 406) devait sortir d'un tunnel, rouler sur un tremplin et sauter par-dessus deux chars stationnés. Malheureusement, lors d'un second essai, la voiture a atterri après la zone prévue, percutant ainsi mortellement le cameraman Alain Dutartre. L'accessoiriste Jean-Michel Bar, quant à lui, sera grièvement blessé aux jambes, mais en réchappera.

Le producteur du film, Luc Besson, le réalisateur de cette cascade, Gérard Krawczyk, et le cascadeur Rémy Julienne ont été visés par une enquête qui a duré jusqu'en 2011. Se renvoyant tour à tour la faute, la bataille judiciaire qui les a opposés a brouillé définitivement les trois prévenus. Au terme de l'enquête, la société de Luc Besson, EuropaCorp, a été reconnue coupable en appel d'"homicide involontaire" et condamnée à 100 000 euros d'amende. Rémy Julienne a été condamné à à six mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende. Rémy Julienne et EuropaCorp ont également été condamnés à verser 60 000 euros à la famille Dutartre.

Pour rendre hommage au cameraman décédé sur les lieux du tournage, une mention À Alain Dutartre est visible durant le générique final du film.