Teri Hatcher : Radieuse, elle affiche un décolleté plongeant à Londres

Lundi 23 septembre 2019, le cinéma Odeon Luxe Leicester Square, à Londres, accueillait l'avant-première du documentaire Hitsville : The Making Of Motown. Diffusé l'été dernier sur la chaîne américaine Showtime, il est désormais proposé au cinéma.

Lors de cette soirée, on a eu la surprise de voir l'actrice Teri Hatcher prendre la pose sur le tapis rouge. L'ancienne star de Desperate Housewives a fait crépiter les appareils des photographes en s'affichant dans une robe composée d'un bas noir et d'un haut ample très décolleté sur la poitrine. Une tenue de la marque australienne Georgy. Parmi les autres invités, il fallait aussi compter sur Lemar, Mica Paris, Kelly Holmes, Jack Garratt ou encore Nabhaan Rizwan, Jordan Stephens, Lizzie Cundy, Izzy Bizu...

Réalisé par Gabe Turner et Benjamin Turner, le documentaire Hitsville : The Making Of Motown relate l'histoire de la célèbre maison de disques Motown, qui fête ses 60 ans cette année. On retrouve des interviews exclusives du fondateur de l'entreprise, Berry Gordy, et celles de divers artistes de premier plan comme John Legend, Smokey Robinson ou Jamie Foxx ainsi que des performances rares sorties d'archives personnelles. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur cette maison de disques qui a vu le jour à Detroit avant de se relocaliser à Los Angeles dans les années 1970.

Thomas Montet