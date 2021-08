Thomas (L'amour est dans le pré), rupture avec Mehdi : il présente Gaëtan, son nouveau compagnon

Thomas (qui doit avoir 33 ans aujourd'hui) est l'un des candidats de L'amour est dans le pré 2018. Grâce à cette aventure, il espérait rencontrer l'homme de sa vie. Il avait ainsi convié Garett et Romain chez lui. Et c'est avec ce dernier qu'il avait fini l'aventure. Mais leur idylle n'avait pas duré et, lors du bilan, le bel ostréiculteur avait créé la surprise en se dévoilant au bras d'un certain Mehdi, qu'il avait rencontré sur un site de rencontres. Aux dernières nouvelles, ils avaient ouvert un bar à fruits de mer, à l'été 2020. Mais il s'en est passé des choses depuis !

Les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de retrouver Thomas lundi 23 août 2021, à l'occasion de la diffusion d'un nouveau numéro de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?. Et il faut croire qu'il aime surprendre puisqu'une fois de plus, il a attendu ce tournage pour dévoiler qu'il était en couple. "L'histoire [avec Mehdi, NDLR] s'est terminée un peu brutalement. Nos projets évoluaient dans deux sens opposés. Chacun a pris le chemin qu'il a voulu et c'est ce qui importe", a-t-il confié avant de présenter le nouvel homme qui fait battre son coeur depuis neuf mois.

Le charmant jeune homme se prénomme Gaëtan, un professeur de français de 33 ans qui enseignait à Niort, une commune du centre-ouest de la France. Mais par amour, il a changé de vie afin de poser ses valises chez Thomas, avec qui il partage sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Depuis trois ans, il souhaitait se reconvertir dans la cuisine, un projet qu'il a enfin concrétisé. "Je vais travailler sur des petits plats mijotés dans des bocaux, que je vais vendre avec Thomas, dans les marchés", a-t-il expliqué. Et il compte bien travailler dans la joie et la bonne humeur avec son cher et tendre.

Les tourtereaux se sont rencontrés sur un site de rencontres. "Je me sens aimé et épaulé. Donc si je fais une synthèse, peut-être que je touche le bonheur du doigt. Il y a cet équilibre qui se fait quasiment automatiquement et ça fait du bien. Quand l'un perd pied, l'autre le rattrape", a conclu Thomas qui est heureux d'enfin dévoiler son bonheur au grand jour.