Thomas (L'amour est dans le pré) et son compagnon Mehdi ont réalisé leur rêve

En octobre 2019, Thomas, ostréiculteur vu dans L'amour est dans le pré en 2018, avait dévoilé qu'il voulait ouvrir son bar à fruits de mer. C'est à présent chose faite comme il l'a révélé sur Instagram en ce beau mois de juillet.

C'est comme prévu avec son compagnon Mehdi qu'il a réalisé ce rêve. Malgré le confinement, le jeune homme qui souhaitait une ouverte pour l'été 2020 a réussi son coup et, comme prévu, le fameux bar s'appelle La Moule à facettes. "J'aimerais réunir l'esprit 'guinguette électro' pour faire danser mes convives jusqu'au bout de la nuit. Je souhaite attirer une clientèle de 30-50 ans. Je me situe sur un lieu très touristique uniquement l'été sur une île. Mon restaurant est face à la mer", avait-il expliqué à l'époque.

Nul doute que le bar situé sur l'île d'Oléron remportera un franc succès. Déjà parce que les fans de L'amour est dans le pré risquent fort d'aller y faire un tour, ensuite parce que pendant les vacances il y a toujours plus de monde, enfin parce que le cadre est idéal. La Moule à facettes est située en bord de mer et, avec un ostréiculteur en guise de patron, la qualité du produit y est forcément.

Ce nouveau projet qui s'est donc concrétisé montre qu'entre Thomas et Mehdi, rencontré après le tournage d'ADP, l'amour rime encore avec toujours. "Aujourd'hui, Mehdi est mon compagnon de vie, de route, mon collègue de travail, mon ami, mon amant, et surtout mon amour. On apprend à se connaître sur tous ces aspects, encore et encore. Pourvu que ça dure...", déclarait Thomas en 2018.