Tim Robbins : Son ex-femme Susan Sarandon a vécu une histoire d'amour avec un grand réalisateur français

Séparés depuis 2009, l'actrice - qui a également une fille, Eva Amurri, née en 1985 de sa relation avec le réalisateur et scénariste Franco Amurri - a ensuite été en couple avec Jonathan Bricklin, un businessman de 31 ans son cadet, jusqu'en 2015.

Interviewée en mars 2021 dans le podcast Divorced Not Dead, l'actrice avait révélé ce qu'elle recherchait chez son futur compagnon : "Je me fous si c'est un homme ou une femme. Je suis ouverte à tous les âges, à toutes les couleurs. Pour moi, ce ne sont que des détails. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui veut partir à l'aventure. Ça peut être un enseignant ou un auteur, quelqu'un qui a du succès ou pas, quelqu'un qui ne sera pas intimidé par des gens qui m'abordent dans la rue et me disent 'Oh mon Dieu, je vous aime.".