Susan Sarandon, trouver l'amour à 74 ans :"Je me fous de si c'est un homme ou une femme"

Susan Sarandon n'a été mariée qu'une fois, à Chris Sarandon, dont elle a conservé le nom même après leur divorce en 1979. La comédienne est ensuite sorti avec David Bowie et Sean Penn.

Susan Sarandon est maman de trois enfants, l'actrice Eva Amurri, John et Miles Robbins. Sa fille aînée de 35 ans est née de son histoire avec le réalisateur italien Franco Amurri. Les deux plus jeunes garçons de 31 et 28 ans ont pour papa l'acteur Tim Robbins.

Eva Amurri a elle aussi trois enfants, Marlowe Mae, Major James et le petit dernier Mateo (6, 4 ans et 1 an), nés de son mariage à son ex-mari Kyle Martino. Tim Robbins, lui, avait retrouvé l'amour après sa séparation de Susan Sarandon : l'acteur a épousé sa compagne Gratiela Brancusi dans le plus grand secret, mais vient de demander le divorce.