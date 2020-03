Eva Amurri maman : en plein divorce, la "fille de" a accouché et présente bébé

Les questions d'éducation en tant que parents divorcés attendront un peu, pour l'heure Eva Amurri et son futur-ex-époux Kyle Martino sont tout à leur joie d'avoir accueilli leur troisième enfant : en pleine instance de divorce, le couple vient d'annoncer la naissance d'un fils, Mateo Antoni Martino.

"Il est venu au monde en parfaite santé et en douceur à la maison à 15h58 vendredi 13 mars 2020", a fait savoir la fille de Susan Sarandon, qui avait choisi d'accoucher à domicile avec l'aide d'une sage-femme, sur son site lifestyle baptisé Happily Eva After (un jeu de mots sur son prénom et la formule rituelle des contes de fées, "happily ever after" - "et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps"). Au passage, elle indique que bébé pesait 3,5 kilos pour 53 centimètres au moment de son arrivée. "Maman a été une vraie rockstar en mettant au monde ce cadeau", s'est enthousiasmé Kyle Martino, partageant lui aussi sur Instagram des images de leurs premiers moments à cinq, ainsi que le hashtag #ModernMartinoFamily.

Modern family

Egalement parents de Marlowe Mae, 5 ans, et de Major James 3 ans, Eva Amurri, 34 ans, et Kyle Martino, 39 ans, vont devoir, une fois l'euphorie du moment passée, se pencher sur des questions d'organisation puisqu'ils ont décidé, avant la naissance de Mateo, de divorcer. "Nous apprendrons au fur et à mesure et, comme pour toutes nos expériences dans le royaume de la coparentalité, je partagerai avec vous mes réflexions et mes conseils à mesure que j'emmagasinerai de l'expérience et que je sentirai que j'ai des choses intéressantes à partager. A part ça, je ne me sens vraiment pas en mesure de commenter quelque chose que je n'ai jamais eu à faire", a ainsi porté la jeune femme à l'attention de ses lecteurs.

Fruit des amours éphémères, dans les années 1980, de l'actrice Susan Sarandon et du réalisateur italien Franco Amurri, Eva Amurri, elle-même actrice (mais très épisodiquement, même si on a pu la remarquer dans la série Californication), avait annoncé sa troisième grossesse en septembre 2019 et son divorce deux mois plus tard. "Notre famille s'engage sur un nouveau chemin. Après mûre réflexion et après beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la difficile décision de nous séparer, en toute tendresse", avaient alors fait savoir Eva et Kyle dans un communiqué conjoint révélant la fin de leurs huit années de mariage. Quelques jours plus tard, l'ancien footballeur reconverti en consultant quittait le domicile familial. Peu après fleurissait dans le descriptif du compte Instagram d'Eva Amurri la mention "mère célibataire".