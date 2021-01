Tim Robbins marié en secret à la jeune Gratiela : il demande le divorce !

À 62 ans, Tim Robbins se retrouve célibataire. L'acteur américain a demandé le divorce de son épouse, Gratiela Brancusi, comme le rapportent de nombreux médias américains dont People, le jeudi 28 janvier 2021. Seul problème : l'ancien couple n'avait jamais officialisé le mariage. Ces sacrés cachotiers avaient donc dissimulé leur union à leurs fans.

Les causes du divorce de Tim Robbins et de Gratiela Brancusi ne sont pas encore connues. On ne sait d'ailleurs toujours pas où ni quand ils se sont mariés.

D'un naturel très discret, Tim Robbins n'est pas du genre à s'épancher sur sa vie de couple. Avec Gratiela Brancusi, ils avaient tout de même officialisé leur idylle en bonne et due forme, en février 2018, lorsqu'ils étaient apparus bras dessus, bras dessous lors de l'avant-première du film Here and now.

Le fait que Tim Robbins soit en couple avec quelqu'un d'aussi jeune - elle aurait 33 ans d'après le DailyMail - avait déchaîné les passions sur les réseaux sociaux et dans la presse. Serait-ce la cause de ce mariage camouflé ? Pour l'heure, les anciens époux n'ont pas encore réagi.

Pour rappel, Tim Robbins a longtemps été en couple avec Susan Sarandon, la mère de ses deux enfants : Miles (28 ans) et John 'Jack' Henry (31 ans). Ils ont divorcé en 2009 après vingt-trois ans de mariage. Bien qu'il ne soit pas son père biologique, Tim Robbins considère Eva Amurri Martino (35 ans) comme sa propre fille. Elle est la fille de Susan Sarandon et du réalisateur Franco Amurri, et s'entendait à merveilles avec Gratiela Brancusi. Elles avaient été aperçues plusieurs fois ensemble.