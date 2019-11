Tina Kunakey : Sa grande soeur canon, Kassy, est enceinte

Si sa soeur et son frère Zakari se sont lancés dans le mannequinat, Kassy Kunakey mène une tout autre carrière puisqu'elle est à la tête de l'organisation Business Language Training, une plateforme basée à Barcelone qui propose des cours de langue par webcam. Interrogée sur le nombre de langues qu'elle maîtrise en Story Instagram, elle a d'ailleurs affirmé parler pas moins de cinq langues différentes. Et à en croire sa présentation sur le réseau social et la silhouette athlétique qu'elle met régulièrement en avant, Kassy Kunakey est également une adepte du sport, accro au footing et au yoga.