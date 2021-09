Tom Leeb "méchant" : une actrice balance sur son "horrible" comportement

En 2012, Nadège Lacroix a été révélée dans la saison 6 de Secret Story, une édition qu'elle a remportée. Cela lui a permis de réaliser l'un de ses rêves : devenir comédienne. En 2013, elle a rejoint le casting de Sous le soleil de Saint-Tropez dans la peau de Lisa Drancourt. Et elle a vécu une expérience en demi-teinte à cause d'un acteur.

C'est une belle opportunité qu'elle a saisie. La belle blonde de 35 ans a intégré le casting de la nouvelle version de Sous le soleil. Elle a ainsi pu donner la réplique aux actrices emblématiques Adeline Blondieau (qui jouait Caroline Drancourt) ou Christine Lemler (Valentine Chardin). Une première expérience qu'elle ne devrait pas oublier de sitôt. Si elle était heureuse de participer à cette belle aventure, l'un des acteurs lui a bien fait comprendre qu'elle n'y avait pas sa place car elle venait de l'univers de la télé-réalité. Invitée de Jordan de Luxe pour Télé Star Play le 22 septembre, Nadège Lacroix a fait une confidence sur Tom Leeb.

Le fils de Michel Leeb était également acteur dans la série sous les traits de Tom Devos. Et selon Nadège Lacroix, il a été "méchant avec [elle]". "C'est un très bon acteur, papa a payé les petites études de comédie et il a été énervé de jouer avec moi qui était arrivée là grâce à la télé-réalité. Et je le sais, je suis arrivée comme un cheveu sur le soupe. Ça ne lui a pas trop plu, c'est sûr que je n'avais pas le même niveau que lui, mais c'était mes premiers pas", a-t-elle tout d'abord déclaré.

Nadège Lacroix ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite révélé la pique lancée par Tom Leeb à la suite de l'une des scènes avec Adeline Blondieau et Flavie Péan (notamment vue dans Plus belle la vie) : "ll m'a fait un truc horrible (...) On était en train de faire une scène à quatre, et la réalisatrice dit : 'Ah super, c'était une super scène, c'est dans la boîte', et lui fait : 'C'est normal, il y avait trois acteurs autour de la table', sous-entendu que je n'en étais pas une. C'était un peu déplacé." Pour autant, la compagne de Stéfano assume son parcours dans la télé-réalité, d'autant plus que cela lui a permis de devenir comédienne. Le public a aussi pu la retrouver dans Les Mystères de l'amour par exemple à la télévision. Elle a également fait ses preuves au théâtre. Une belle revanche.