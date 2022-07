Tour de France : Hugo Houle dédie sa victoire à son frère, mort à seulement 19 ans

C'est la belle histoire de ce Tour de France 2022. Hier, lors d'une étape particulièrement difficile qui reliait Carcassonne à Foix, le Canadien Hugo Houle s'est imposé pour la toute première fois de sa carrière et devient par la même occasion le premier Québécois à remporter une étape sur la Grande Boucle. Un véritable exploit pour le coureur de 31 ans, déjà champion du Canada du contre-la-montre en 2015 et 2021 et qui est apparu particulièrement ému lors de son arrivée en Ariège.

Assuré de la victoire, il a alors levé ses yeux et son doigt en direction du ciel, comme pour envoyer un message. C'est exactement ce qu'il a fait puisque le coureur québécois a dédié sa belle victoire à son frère, Pierrik, mort tragiquement il y a dix ans. Après son arrivée, Hugo Houle a sorti une petite croix en argent et s'est adressé à la caméra : "Celle-là est pour mon frère", a-t-il indiqué. Il faut dire que l'histoire de son jeune frère est particulièrement émouvante. À seulement 19 ans, Pierrik, qui rêvait également d'une carrière de cycliste, a été mortellement percuté par un chauffard alors qu'il faisait un jogging dans les rues de son village.

C'était mon rêve depuis qu'il nous a quittés. Ça a toujours été une motivation

Forcément heureux de son exploit sur le Tour de France, Hugo Houle a bien évidemment parlé de son frère au micro de France Télévisions après la course. "C'était mon rêve depuis qu'il (ndlr, son frère) nous a quittés. Ça a toujours été une motivation. C'était un rêve un peu fou, je n'avais jamais gagné une course avant aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui je gagne", a-t-il expliqué à l'arrivée.

La mort de Pierrik a forcément été une épreuve terrible pour Hugo Houle, très proche de son jeune frère, mais qui a réussi à faire son deuil avec le temps. "C'est tout un cheminement à faire, c'est long mais aujourd'hui, je suis bien avec ça. Mon frère me manquera toujours. Quelqu'un d'aussi proche, d'aussi cher, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. C'est sûr que ça fait mal", expliquait-il il y a un an de cela dans une interview accordée à L'Équipe.