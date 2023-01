TPMP : Une célèbre chroniqueuse s'affiche ultra sexy et dévoile un décolleté plongeant !

Depuis bientôt un an, Beatrice Rosen a officiellement rejoint la bande de chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste. Si elle est régulièrement présente sur le plateau, elle multiplie également d'autres projets professionnels en parallèle. D'origine américaine, elle a notamment tourné dans plusieurs grosses productions cinématographiques telles que The Dark Knight, 2012 ou encore les séries Charmed et Backstrom.

De sa période d'actrice, la jolie blonde mère de deux enfants (un garçon né en 2015 et une fille née en 2018) garde d'excellents souvenirs dont certaines photos réalisées par des photographes professionnels. Sur Instagram, le mardi 10 janvier 2023, elle a d'ailleurs posté une série de trois clichés pris "il y a quelques années". Plus sensuelle que jamais, Beatrice Rosen s'affiche en débardeur noir moulant et en mitaines longues de la même couleur. Savamment maquillée et les cheveux plaqués vers l'arrière, la chroniqueuse prend la pose en tirant fort sur son t-shirt, dévoilant ainsi un décolleté ultra sexy qui en montre presque trop ! "À LA (Los Angeles, ndlr), en brune pendant quelques mois...", précise-t-elle en légende de sa publication.