Touche pas à mon poste : Une chroniqueuse en bikini fait sensation

L'heure des vacances a sonné pour de nombreuses personnalités. Depuis quelques semaines, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8) se reposent après une saison folle auprès de Cyril Hanouna. Et certains n'hésitent pas à partager quelques photos, à l'instar de Béatrice Rosen qui a fait sensation sur Instagram.

C'est en février 2022, après avoir été conviée par Cyril Hanouna en tant qu'invitée, que Béatrice Rosen a intégré la bande de Touche pas à mon poste. La charmante blonde de 44 ans, notamment vue au cinéma en 2008 dans The Dark Knight de Christopher Nolan dans la peau d'une petite amie de Bruce Wayne, a rapidement charmé les téléspectateurs avec sa beauté et son franc-parler. Sera-t-elle donc de retour la saison prochaine ? Mystère pour l'heure.

Cela n'empêche en tout cas pas Béatrice Rosen de savourer ses vacances et d'en faire profiter sa communauté par la même occasion. Pour preuve, elle a posté deux photos qui ne sont pas passées inaperçues, le lundi 18 juillet 2022. Sur la première, on peut l'admirer allongée, lunettes de soleil sur la tête, en bikini tie and dye. Sur la seconde, elle est dans la même tenue mais pose debout cette fois. "#canicule #summer #holidays", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Des clichés qui ont ravi ses abonnés. "Classe", "Bellissima", "Sirène", "Tu es sublime", "Très belle", a-t-on notamment pu lire. Des compliments qui ont dû réchauffer le coeur de Béatrice Rosen.