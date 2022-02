Géraldine Maillet méconnaissable : sublimes photos d'elle lorsqu'elle était mannequin

Géraldine Maillet est sans conteste l'un des atouts charme de Touche pas à mon poste (C8). En plus d'être sublime, elle est cultivée et s'exprime toujours de façon juste. Autant de qualités qui ont conquis les téléspectateurs ainsi que ses collègues. Si aujourd'hui, le public la connaît surtout en tant que chroniqueuse, romancière, réalisatrice et scénariste, d'autres se souviennent que par le passé, la divine brune de 49 ans était mannequin. Une ancienne vie qu'elle dévoile de temps à autre sur Instagram.

La compagne de Daniel Riolo a plusieurs cordes à son arc. Et tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit. Une fois son baccalauréat en poche, elle est entrée en classe préparatoire HEC, avant d'intégrer l'Institut supérieur de gestion. C'est à ce moment là qu'elle a commencé à poser pour financer ses études. Un hobby qui est finalement devenu son métier puisqu'elle a quitté ses études pour se lancer dans le mannequinat dans les années 90. Et Géraldine Maillet, qui a aussi joué dans un épisode de Premiers baisers à l'âge de 19 ans, a connu le succès.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna a collaboré avec, entre autres, les magazines Vogue, Elle, Madame Figaro et Marie Claire. Elle est aussi devenue l'égérie de Nina Ricci et a notamment défilé pour Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré, John Galliano, Alexander McQueen et Issey Miyake. Une période dont elle a gardé de bons souvenirs qu'elle se plaît parfois à partager sur ses réseaux sociaux.

Le 14 janvier 2021, Géraldine Maillet a publié une photo en noir et blanc sur laquelle elle a une coupe au carré et une frange, porte une robe blanche et tient une arme à la main. Inquiète, elle a le regard posé vers une personne ou une chose que l'on ne voit pas. "Souvenir souvenir. Casting pour la méchante dans James Bond. Refoulée. Fin des années 90", peut-on lire en légende de la publication.