Un ancien footballeur échappe au meurtre, son ex-femme avait engagé un tueur à gages

"Elle ne pensait qu'à hériter de la fortune après la mort d'Emre Asik. Elle m'a demandé de le tuer, mais j'ai refusé", a expliqué l'amant Erdi Sungur dans son témoignage. Le tueur à gages aussi s'est ravisé. Il a balancé le plan de Yagmur Asik à son mari, Emre Asik. Les époux s'étaient mariés en 2012 en France. Ils sont parents de trois enfants. L'ancien défenseur de l'équipe nationale de Turquie a demandé le divorce après avoir découvert que sa femme entretenait une liaison extraconjugale.

Emre Asik a officiellement réagi sur Instagram. Il écrit, en turc : "Je veux que vous sachiez que tous les événements qui se déroulent en public et provoquent une grande controverse sont bien plus qu'une affreuse affaire de divorce. J'ai été escroqué de manière planifiée par Yağmur SARNIÇ et son entourage, qui est encore ma femme et à qui j'ai fait confiance. J'ai perdu une grande partie de mes actifs. J'ai été trompé. Par la suite, j'ai fait l'objet de vilaines calomnies contre ma personnalité et ma réputation. J'ai été témoin, avec stupéfaction, des plans de meurtre réalisés contre moi. Dans tout ce processus, mon avocat, Me Funda Sadikahmet Alp, a bien fait son travail. Nos dossiers, prouvés par des preuves, sont dans les procédures judiciaires en cours. Un nouveau témoin et un nouveau document sont ajoutés à nos dossiers chaque jour. Par conséquent, nos dossiers sont assez moelleux et contiennent des preuves et des preuves. Les allégations faites au nom de mon avocat et de moi-même dans les programmes des magazines ces derniers jours sont mensonges et calomnies. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon avocate, Funda Sadikahmet Alp, qui m'a représenté de la manière la plus précise et qui a risqué toutes sortes d'attaques et de menaces. Meilleures salutations, Emre Asik."