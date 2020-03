Une influenceuse disparaît mystérieusement à Los Angeles, l'homicide est évoqué

Ana Braga, 24 ans, a disparu de son domicile à Los Angeles le mois dernier. La jeune femme, une Brésilienne qui s'était installée depuis quelques mois en Californie, n'a pas été vue ou entendue depuis la fin du mois de janvier. Sa famille a déjà perdu tout espoir : "Je veux qu'on ramène son corps au Brésil. Je veux qu'ils retrouvent son corps", a déclaré Delma Felix, la mère de la jeune influenceuse aux 17 000 abonnés, à la chaîne de télévision KTLA.

Si la jeune femme est introuvable, sa voiture, une Honda Accord blanche de 2015, a été trouvée sur un parking de Remington Park, en Oklahoma – à plus de mille kilomètres de la Californie. Des policiers d'Oklahoma ont déclaré avoir des images de vidéosurveillance qui montrent que sa voiture a été abandonnée le 1er février par deux personnes qui ont ensuite pris la fuite dans une minifourgonnette verte. Quatorze jours plus tard, la police de Los Angeles a retrouvé un corps sans vie d'une jeune femme correspondant à la description d'Ana Braga. Ces images montrent un corps ensanglanté face contre terre avec une ceinture et un cordon électrique enroulé autour de son cou. La police n'a toutefois pas encore confirmé l'identité de ce corps.

Braga, qui vivait dans le quartier Mid-Wilshire du centre de Los Angeles, a travaillé à temps partiel comme chauffeur Uber et livreuse, a rapporté KTLA. Différentes sources de Californie et d'Oklahoma évoquent que la star d'Instagram aurait pu être tuée par deux hommes qui ont été arrêtés au Brésil et auraient avoué les faits.