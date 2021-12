Une "Super Mamie" violemment agressée par un voisin alcoolique, à finir en soins intensifs

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 26 novembre à Saint-Laurent-du-Var, où réside Christiane Oliva, élue Super Mamie Alpes-Maritimes 2021. La septuagénaire se trouvait chez sa fille Sylvia, où elle se remettait d'une quadruple fracture de l'épaule, lorsqu'un voisin est venu sonner à la porte. Sous l'emprise de l'alcool, il s'en est pris aux deux femmes...

"Il m'a insultée, il nous a frappé toutes les deux, donc on a appelé les pompiers. C'est un alcoolique qui boit plusieurs fois par semaine. Il a frappé maman avec ses deux points sur le thorax. J'ai essayé de l'enlever pour éviter qu'elle prenne des coups, et c'est moi qui les ai pris. Il m'a jetée au sol violemment. Je me suis relevée car il s'en est repris à ma mère, je me suis interposée. Maman a appelé la police. Nous nous sommes mises en sécurité. Elle a raccroché, et trente secondes plus tard, elle a eu des douleurs dans la poitrine et a été prise de vomissements", a raconté Sylvia à France 3 PACA.

Agée de 72 ans, Christiane Oliva a été admise en soins intensifs à la clinique Arnaud Tzanck. Ses jours ne sont pas en danger puisqu'elle parle et marche, mais elle est encore sous le choc et souffre de problèmes cardiaques. "Elle a beaucoup de tension, il doit y avoir des examens complémentaires pour savoir ce qu'elle a au niveau du coeur. C'est lié à l'agression", a fait savoir la fille de Christiane Oliva.

Une plainte a été déposée mais selon les informations de France Bleu, l'agresseur n'a toujours pas été entendu par les gendarmes car il n'était plus sur place lors de l'arrivée de la police. "Nous ne l'avons pas interpellé car sans une ITT supérieure à 8 jours délivrée par un médecin légiste, c'est une infraction contraventionnelle. Nous ne pouvons donc pas le placer en garde à vue", a expliqué la police de Cagnes-sur-Mer, qui est en charge de l'affaire.

Elue Super Mamie Alpes-Maritimes cette année, Christiane Oliva a été coiffeuse dans un hôpital psychiatrique, de ses 18 ans jusqu'à son départ en retraite. Elle a ensuite donné de son temps comme bénévole à la Ligue contre le cancer, où elle animait un atelier théâtre, comme le rapporte France 3. Madame Oliva a reçu la Médaille d'or des bénévoles durant l'élection des Super Mamies, qui a été présidée par la comédienne Véronique Jannot.