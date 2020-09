Vaimalama Chaves bientôt enceinte de Nicolas ? Sa réponse...

À 25 ans, Vaimalama Chaves a déjà deux belles couronnes : celle de Miss Tahiti 2018 et celle de Miss France 2019. Après son règne, la reine de beauté s'est consacrée à sa passion, la musique. Mais ce n'est pas tout : en ôtant son écharpe, la jolie brune aux yeux clairs a pu mener pleinement sa vie de couple. Amoureuse de Nicolas Fleury depuis des mois, elle se livre sur cette relation auprès de nos confrères du magazine Gala. L'occasion également d'évoquer leurs projets d'avenir, ainsi que son rapport à la maternité.

Avec Nicolas Fleury, la belle a passé la dure épreuve du confinement... après trois mois de relation. "Se retrouver comme ça à vivre à cent pour cent du temps avec quelqu'un, à être complètement immergés, ça passe ou ça casse... Pour nous, c'est passé. Et super bien même !", raconte Vaimalama Chaves. En bref, Nicolas Fleury comble la belle Tahitienne et cette histoire d'amour est bien partie pour durer.

Vaimalama Chaves, "égoïste", veut profiter de Nicolas

Très complices, les amoureux se laissent vivre, sans pour l'instant parler mariage et bébé. "D'un point de vue professionnel, Nico est toujours étudiant, il lui reste un ou deux ans à faire, il va d'ailleurs bientôt reprendre les cours, moi j'ai mon album, Good Vaïbes..., rappelle la jeune femme. Quant à l'aspect plus personnel, on laisse les choses se faire naturellement. Ni l'un ni l'autre n'a envie de programmer quoi que ce soit comme un mariage, des enfants, on se sent beaucoup trop jeunes encore."

Vaimalama Chaves est âgée de 25 ans, Nicolas Fleury a deux ans et demi de moins qu'elle. Alors, aujourd'hui, la belle peut envisager sa vie sans enfant. "Je ne me sens pas concernée, lance-t-elle. Sans doute parce que la notion d'horloge biologique n'a aucune réalité pour moi. Mais à ce jour, je dois avouer que de manière complètement égoïste, j'ai juste envie de partager ma vie avec une seule personne !"

L'interview de Vaimalama Chaves est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 17 septembre 2020.