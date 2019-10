Vaimalama Chaves : Sensationnelle et à croquer, elle joue les mannequins

Ce mercredi 30 octobre, le 25e Salon du chocolat, organisé à la porte de Versailles, ouvre officiellement ses portes au grand public. Une soirée d'inauguration avait lieu la veille, en présence de VIP. La soirée était donnée en faveur de la Fondation Children of Africa. Sur le podium du désormais traditionnel défilé chocolaté, on a pu voir Miss France 2019.

Dès 20h, les heureux invités ont pu assister à défilé-concert exceptionnel, marquant les 25 ans du Salon du Chocolat et retraçant la grande saga du chocolat depuis la découverte du cacao il y a 500 ans jusqu'à nos jours. Ainsi, les plus belles robes en chocolat créées depuis plus de deux décennies défilaient au rythme d'un concert live. Sur le podium, il fallait compter sur Vaimalama Chaves, l'actuelle Miss France qui vit ses dernières semaines de règne. La jolie jeune femme, qui vient d'annoncer qu'elle se lançait dans la musique, portait une sublime robe bustier rouge avec des franges et une grande coiffe à plumes. Un look d'inspiration tahitienne pour rendre hommage à ses origines.

Lors du défilé, il fallait aussi compter sur la participation d'Elizabeth Tchoungui et d'Esther Memel (Miss Côte d'Ivoire 2016). Fradique Mendes Ferreira et Antonio Mendes Ferreira du groupe Calema ont, quant à eux, assuré l'ambiance musicale.

Lors de cette soirée, on a aussi pu voir la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fille Nathalie Folloroux, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, Sylvie Douce, Babette de Rozières, Kobenan Kouassi Adjoumani ou encore la princesse Tania de Bourbon Parme, la princesse Hélène de Yougoslavie et son mari Stanislas Fourgeron, Geneviève Morissette, Daniel Lévi et sa femme Sandrine Aboukrat, Amanda Scott, Aude de Thuin, Julie Judd, Louis Arnaud L'Herbier, Anne Richard, Catherine Euvrard et son mari, Alicia Aylies (Miss France 2017)...

Le Salon du chocolat en chiffres, c'est plus de 500 participants venus du monde entier, 60 pays représentés et la plus grande offre de chocolats venus des cinq continents !

Thomas Montet