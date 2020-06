Valéry Giscard d'Estaing accusé d'aggresion sexuelle, il dénigre la plaignante

Après l'ouverture de l'enquête du parquet de Paris, l'avocat de Valéry Giscard d'Estaing avait affirmé que son client avait été "très affecté et blessé par l'accusation" de la journaliste. Pourtant mercredi, le principal intéressé a affirmé le contraire : "C'était grotesque, et le grotesque ne blesse pas."

Je me suis sentie humiliée

De son côté, la plaignante avait donné sa version des faits à l'AFP, le 7 mai dernier : "Après l'interview, j'ai demandé à pouvoir faire une photo avec M. d'Estaing et mes collègues. Cette photo a été prise par son assistante qui était dans la pièce. J'étais debout à gauche de "VGE" et, pendant la photo, il a mis sa main sur ma taille gauche, qui a ensuite glissé plus loin vers mes fesses et est restée là."

Le Français aurait répété son geste à deux reprises, lors de la prise d'une autre photo et alors qu'il lui montrait d'anciennes images de lui aux côtés d'autres chefs d'État. "J'ai encore essayé de le repousser, mais je n'ai pas réussi. J'avais vraiment l'impression qu'il insistait, avait ensuite précisé Ann-Kathrin Stracke lors d'une interview accordée, en français, à Europe 1 le 13 mai. Je me suis tournée vers mes collègues, je leur ai fait signe que j'étais dans une situation dégradante, j'étais très mal à l'aise. Je me suis sentie humiliée."