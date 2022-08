Victoria Beckham au bord de la banqueroute ? Sa marque perd des millions !

Victoria Beckham serait-t-elle sur la paille ? Selon le Daily Mail, la gérante de la marque haut de gamme Victoria Beckham Beauty serait endettée à 54 millions de livres sterling, soit 60 millions d'euros. Depuis quelques années, les pertes s'enchaînent pour la société de vêtements de Victoria Beckham qu'elle a créée en 2008. En 2020, sa marque et sa nouvelle entreprise de maquillage ont perdu 6,6 millions de livres sterling (7 millions d'euros). L'année passée, la marque enregistrait une dette de 15,6 millions de livres sterling (18 millions d'euros).

Qu'est-ce qui expliquerait les dettes de l'entreprise de la compagne de David Beckham ? Selon une porte-parole de Victoria Beckham Beauty dans un rapport publié dans The Mirror , ce groupe a subi les conséquences de la pandémie de Covid-19 : "Le total des revenus du groupe Victoria Beckham Beauty a chuté de 6% à 36,1 millions de livres sterling en raison de la pandémie mondiale, indique le rapport. Ce groupe a rapidement réagi aux effets de la pandémie et a contrôlé sa trésorerie et ses dépenses, ce qui a conduit à une réduction significative de ses pertes d'exploitation de 57%, grâce à des économies de coûts dans l'ensemble de l'entreprise et au recalibrage de son modèle économique pour le rendre durable pour le plus long terme". De plus, selon le rapport: "Victoria Beckham Beauty continue d'élargir son portefeuille avec un certain nombre de lancements de produits réussis cette année avec le meilleur de sa catégorie en matière de beauté et de soins de luxe propres."

Malgré ces pertes, la marque mondiale de Victoria Beckham aurait finalement récolté 11,6 millions de livres sterling, soit 13 millions d'euros.