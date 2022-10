Vincent Mc Doom a connu l'horreur : ces deux drames vécus à quelques heures d'écart

Ce jeudi 27 octobre 2022, Vincent Mc Doom fête ses 57 ans. Et une fois de plus, c'est sans deux membres de sa famille qu'il célèbrera son anniversaire. Deux personnes qu'il a perdues au même moment, en 2014 comme il l'avait confié à l'époque.

C'était une année noire pour l'ancien candidat de La Ferme Célébrités. Le 17 mai 2014, Vincent Mc Doom a fait face à la mort de sa maman Victoire. Elle était alors âgée de 72 ans et a poussé son dernier souffle à son domicile de Sainte-Lucie. Quelques jours auparavant, sa regrettée mère n'était pas au meilleur de sa forme. Alors qu'il avait une discussion téléphonique avec elle, elle s'est sentie mal et a donc été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle était victime d'un AVC et avait pu rentrer chez elle avec l'accord des médecins. Mais elle avait un certain nombre de médicaments à prendre. Malheureusement, cela n'a pas suffi puisqu'elle est décédée le vendredi 17 au matin.

Comble de l'horreur, elle est morte seulement trois heures après avoir appris la mort de son frère, Desmond. L'oncle de Vincent Mc Doom donc. Il est mort à l'âge de 75 ans. "Elle a dit qu'elle voulait le rejoindre, faire le voyage avec lui. Je me demande pourquoi Dieu les a appelés. Il avait sûrement une bonne raison, mais c'est très douloureux", avait confié Vincent à 20min.ch. Et comme si cela ne suffisait pas, son frère Donovan était en soins intensifs après avoir été victime d'un AVC le 11 mai.

Sous le choc, Vincent Mc Doom n'avait pas souhaité se rendre aux funérailles de sa maman. Une décision qu'il expliquait à sa famille par l'envie et le besoin de discrétion. "Je ne voudrais pas qu'ils fêtent mon arrivée et que cela perturbe l'enterrement de ma mère. Ça serait très égoïste. Elle représentait tout pour moi. C'est la première personne qui m'a accepté tel que je suis. C'était la femme la plus tolérante que j'ai jamais connue. C'est la lumière de ma vie qui est partie", déclarait-il. Toutefois, il a célébré une messe en son honneur, à Paris.