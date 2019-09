Vincent Niclo a "échappé de justesse" à l'ouragan Dorian, Thomas Dutronc aussi

Après avoir semé le chaos aux Bahamas, le redoutable ouragan Dorian - de catégorie 4 - poursuit sa route vers les Etats-Unis où des évacuations sont en cours dans plusieurs Etats côtiers dont la Floride. Les habitants sont invités à fuir au plus vite. Diverses personnalités ont suivi cette consigne.

Sur son compte Instagram, le chanteur français Vincent Niclo a posté une photo de lui dans un avion, à son retour à Paris en provenance de Miami, dimanche 1er septembre 2019. L'artiste de 44 ans a écrit : "Ça y est de retour à Paris. J'ai échappé de justesse à l'ouragan Dorian !!! Dès demain studio et réunion avec ma nouvelle maison de disque @playtwolabel et toute l'équipe #Tenor #back #ouragandorian." Un commentaire accompagnant un selfie diffusé à ses 108 000 abonnés. L'interprète de Jusqu'à l'ivresse se rend régulièrement à Miami pour se ressourcer et nul doute qu'il était cette fois un peu plus heureux de partir que d'habitude...

Quelques heures après cette publication, c'est son confrère Thomas Dutronc qui postait lui aussi sur Instagram une photo de lui annonçant son retour dans l'hexagone. "Travail accompli à Miami, retour vers Paris, on devrait échapper de justesse à Dorian... @vinc_choi @bluenotefrance", a-t-il écrit.