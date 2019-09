Ouragan Dorian : Sofia Vergara choque avec ses photos de vacances

Kim Kardashian et ses filles North et Chicago aux Bahamas, Cauet à Saint-Martin, Agathe Auproux en Martinique... Cet été encore, de nombreuses stars ont jeté l'ancre dans les Caraïbes. Sofia Vergara s'y est envolée avec des amies après des vacances romantiques en Italie. L'actrice a suscité l'inquiétude et l'indignation des internautes, après avoir traité avec trop de légèreté un ouragan dévastateur.

En 2017, Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello ont fait l'acquisition d'une résidence secondaire aux Caraïbes (son emplacement exact est toujours inconnu). Elle y est retournée au mois d'août, accompagnée de plusieurs amies, dont sa soeur Veronica. L'héroïne de la série Modern Family a permis à ses plus de 17 millions d'abonnés Instagram de suivre ce séjour entre femmes.

Mercredi après-midi (28 août 2019), Sofia Vergara a publié de nouvelles photos souvenirs de ce voyage. Elle y pose en maillot et paréo blancs, cocktail à la main et écrit en légende : "En attendant Dorian."