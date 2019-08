Cauet : Torse nu, bronzé et le corps sculpté à Saint-Martin, il surprend !

Cauet passe actuellement de très bonnes vacances sur l'île de Saint-Martin, dans les Antilles françaises.

Afin de faire connaître son bonheur de profiter d'un temps radieux et d'une eau turquoise en famille, l'animateur de 47 ans qui officie sur NRJ a pris la pose torse nu à l'arrière d'un bateau ce 1er août 2019. En s'affichant ainsi, la peau bronzée et le corps sculpté par les séances de sport, Sébastien Cauet a surpris bon nombre de ses abonnés. "Love boat #croisieresamuse #so80 #stmartin #summer", a écrit celui qui apparaît en maillot de bain graphique et avec une casquette vissée sur la tête.

"Bien foutu en plus !", "Le sport, ça paie ! Bravo", "Notre Cauet c'est Benjamin Button. Plus il prend de l'âge plus il rajeunit et devient beau gosse !! Lâche rien !! Le sport, la musculation, y'a pas mieux !", pouvait-on lire dès les premières réaction à cette publication ensoleillée.

Il y a deux jours, c'est en compagnie de sa fille Ivana (17 ans) que Cauet prenait déjà la pose depuis son petit coin de paradis qu'est Saint-Martin. "Trop bon ces vacances ! Love, love et love #summer #caraibes", écrivait-il en légende de son selfie souriant père-fille. De son côté, la jeune fille avait également posté une photo de son célèbre papounet et elle !

Cauet, qui confiait être en instance de divorce de sa femme Virginie en janvier dernier, est également le papa de Valmont (19 ans).