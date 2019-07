Agathe Auproux : "Angélique" mais sexy en diable en Martinique, elle savoure

Après Marrakech, Calvi, Naples, Madère, Miami, Corfou et la Corse, Agathe Auproux va pouvoir ajouter une nouvelle story évocatrice de superbes souvenirs à la une de son compte Instagram : celle de son séjour en Martinique, en ce mois de juillet 2019.

Dimanche 28 juillet, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post sur C8 a posté une nouvelle photo d'elle en bikini, avec le fameux Diamant en toile de fond, qui rend compte des bons moments qu'elle passe sur l'île des Antilles en compagnie de la photographe Alix de Beer - dont elle ne manque jamais de souligner le sens du sacrifice pour réaliser toutes ces belles images. "Le brunch de la cheffe @caroline_girol (enfin, une partie) à @lasirenedudiamant. Séjour exceptionnel. @alixdebeer a accepté de laisser son burger refroidir pour immortaliser ce moment. Martinique nous t'aimons, nous reviendrons", écrit la jeune femme de 27 ans, installée devant burgers, pizza, clubs sandwichs, fruits frais et smoothie, laissant entendre que les vacances au paradis touchent à leur fin ("Et ce soir, je serai dans l'avion", déplorait-elle d'ailleurs en story alors qu'elle assistait au Tour des yoles). Sans manquer de faire une nouvelle fois, comme un peu plus tôt dans sa story, une publicité très laudative à Caroline Girol et au cinq étoiles La Sirène du Diamant, qui l'a accueillie et où elle compte déjà bien revenir l'an prochain avec sa maman.

En rémission complète de son lymphome après avoir suivi un traitement par chimiothérapie, Agathe Auproux a bien mérité de se ressourcer et de savourer la douceur de la vie, même avec ses petits désagréments : par exemple, l'avidité des moustiques caribéens ! "Comment les moustiques peuvent-ils s'acharner sur ma personne, comment ne peuvent-ils pas se laisser attendrir par mon visage angélique ?", pestait-elle quelques heures plus tôt en partageant une photo d'elle en maillot sur un bateau mouillant dans l'Anse noire. Un portrait plutôt sexy, propre à faire fondre bien des coeurs... "On visite les plus beaux endroits, on fait les plus belles photos. Merci @caroline_girol et @carefreecaribbean pour cette découverte de la Martinique", s'extasiait-elle déjà un peu plus tôt, lors d'une halte sur la plage de Fonds Moustique.

Bientôt, Agathe Auproux troquera les vues magnifiques sur le Diamant martiniquais contre Paris et les préparatifs de sa rentrée, laquelle s'annonce chargée puisque, outre Balance ton post, elle participera en tant que chroniqueuse à la nouvelle émission d'Eric Naulleau, De quoi j'me mêle ?.