Agathe Auproux : Au naturel et en bikini, elle s'affiche divine en Martinique

Complètement guérie de son cancer, un lymphome précisément, après six mois de chimiothérapie, Agathe Auproux rayonne. Sur les réseaux sociaux, la jolie brune de 27 ans partage son quotidien, entre blagues subtiles et jolis selfies. En vacances en Martinique, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) s'est dévoilée en bikini, sans lunettes et sans maquillage. Carton plein pour la belle !

À peine arrivée à destination, en story sur Instagram, Agathe Auproux a ravi ses 700 000 followers en partageant de belles photos de son séjour. Sur ces premières images, la jeune femme se dévoile en bikini blanc, cathéter apparent. Sans ses lunettes de vue qu'elle quitte rarement et sans maquillage, la journaliste est radieuse ! En effet, son teint déjà hâlé fait ressortir ses jolies taches de rousseur qui font son charme.

En bref, Agathe Auproux est prête à profiter des superbes plages que propose l'île et de la piscine privée de sa villa de luxe située dans l'établissement cinq étoiles La Sirène du diamant, où elle séjourne. La brunette a à sa disposition cinq chambres climatisées, quatorze couchages, quatre salles de bain, une piscine au sel, une terrasse spacieuse, un jardin tropical ainsi qu'une plage privée. Pour se nourrir, elle a le droit à une cuisine entièrement équipée et ouverte sur la salle à manger et le salon avec aux fourneaux Caroline Girol, cheffe réputée.

"Le lieu est irréel, hors du temps", lance Agathe Auproux, émerveillée par la beauté des paysages et de l'établissement. Et de poursuivre : "Le paradis n'est qu'à 7h15 de Paris en avion. Vous le saurez, comme ça." Un voyage de rêve bien mérité pour la jeune femme qui a combattu pendant de longs mois son cancer. C'est en juin dernier que la belle a annoncé sa "rémission complète" à ses fans. Une bonne nouvelle qu'elle peut fêter un mois plus tard sous le soleil des Caraïbes !