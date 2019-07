Agathe Auproux s'amuse de sa perte de cheveux : "Je suis dégoûtée..."

Agathe Auproux se remet progressivement d'un début d'année 2019 particulièrement difficile.

La chroniqueuse sur C8 avait dû s'absenter du petit écran pour prendre soin de sa santé, elle qui était atteinte d'un lymphome. Heureusement, après six mois de chimiothérapie, la pose d'un cathéter et la perte de beaucoup de cheveux, la jeune femme a récemment annoncé qu'elle était en rémission complète.

C'est dans ce contexte que la belle Agathe (27 ans) a participé samedi 20 juillet 2019 à la 3e édition du festival Lollapalooza à Paris. Et, alors qu'elle assistait au concert du rappeur Orelsan, la brunette n'a pas pu retenir une petite plaisanterie sur sa situation alors qu'elle partageait une story du show sur Instagram. "Vous ne le voyez pas mais c'est Orelsan sur scène et il a plus de cheveux que moi, je suis dégoûtée bordel !", a-t-elle ironisé.

Pour rappel, c'est le 24 juin dernier qu'Agathe Auproux avait annoncé la rémission de sa maladie sur Instagram. "'Rémission complète', a dit le médecin ce matin. Après six mois de chimiothérapie le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue", écrivait-elle.

Côté carrière, à la rentrée, Agathe Auproux sera chroniqueuse dans la nouvelle émission d'Eric Naulleau, intitulée De quoi j'me mêle ? notamment au côté d'Enora Malagré. Elle continuera également de participer à Balance ton post, le talk show à succès de Cyril Hanouna.