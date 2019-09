Vivement dimanche : Michel Leeb et Sandrine Bonnaire invités de Michel Drucker

Préparez votre plaid, une bonne tasse de chocolat et direction votre canapé pour suivre le nouveau numéro de Vivement dimanche, sur France 2. Le 8 septembre 2019, Michel Drucker a reçu de nouveaux invités de marque sur son canapé rouge.

Sandrine Bonnaire et Pablo Pauly ont fait le déplacement afin d'assurer la promotion du film Trois jours et une vie, en salles à partir du 18 septembre 2019. Un thriller haletant dans lequel un village est sens dessus dessous après la disparition d'un enfant. Pierre Arditi et Michel Leeb sont quant à eux venus parler de la pièce Compromis, qui se jouera au théâtre des Nouveautés dès le 25 septembre. "Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L'un (Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l'autre (Michel Leeb), un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au second d'être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l'acheteur. Car s'il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C'est sa grande qualité. On attend l'acheteur. D'ailleurs, acheteur ou pigeon ?", est-il écrit en description.

Sylvie Testud et Éric Elmosnino sont quant à eux à l'affiche de L'Heureux Stratagème, au théâtre Édouard VII. Le synopsis ? "Tromperies, dupes et mensonges : deux amants délaissés s'unissent pour regagner l'amour perdu". Et Manu Payet reprend les représentations de son spectacle Emmanuel, au Colbert. L'auteur-compositeur et interprète Silvan Areg, qui a participé à Destination Eurovision 2019, est venu évoquer son opus Sur le fil.

Enfin, les téléspectateurs retrouveront l'acteur Rémi Desjardins, le juré de The Voice Pascal Obispo et le chef Guy Savoy. Cette semaine, Michel Drucker a choisi de s'entourer de ses chroniqueurs Marcel Ichou, Emmanuel Chaunu, et Hélène Gateau. Les humoristes Marie-Thérèse Porchet (personnage créé et incarné par Joseph Gorgoni) et Jeanfi Janssens ont aussi fait le show.