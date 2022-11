Vivement dimanche : Michel Drucker met les femmes à l'honneur, une équipe de choc invitée !

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 27 novembre 2022. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité. En première partie, c'est Patrick Bruel qui sera à l'honneur.

Accompagné du pianiste Alexandre Tharaud, le chanteur présentera son nouvel album, le dixième de sa carrière, baptisé Encore une fois et sorti le 18 novembre dernier. Il y propose quatorze titre inspirés de l'actualité, laquelle a récemment été marquée par des périodes sombres. "La période que l'on vit ne m'a jamais parue aussi intéressante : tout ce qui nous arrive est source de tellement de questions sur l'individu et la société", avait-il confié au micro de Franceinfo. Emmanuel Chaunu sera bien présent pour revisiter en dessins la vie et la carrière du chanteur.

Les femmes prennent le pouvoir en deuxième partie

En seconde partie de l'émission, Michel Drucker accueillera sur son plateau une sacrée équipe de femmes ! Il y aura la navigatrice Maud Fontenoy qui a récemment publié l'ouvrage Femmes Océanes. Véronic Dicaire lui succèdera pour défendre son nouveau spectacle. La chanteuse et imitatrice y prend la place de multiples artistes comme Angèle, Aya Nakamura, Edith Piaf, Céline Dion, Clara Luciani, Dua Lipa, ou encore Juliette Armanet.

Agathe Lecaron sera elle aussi de la partie pour faire le point sur son planning de plus en plus chargé. En plus d'animer chaque jour La maison des maternelles sur France 2, elle co-anime tous les samedis avec Ali Rebeihi Bel & Bien, et s'apprête à prendre les commandes d'une nouvelle émission en prime sur France 3, Chemins de traverse. En parallèle, l'animatrice gère le magazine Les Maternelles et a lancé sa propre marque de vêtements baptisée Ronron. Enfin, l'humoriste Élodie Poux fera la promotion de son spectacle Le Syndrome du Papillon.