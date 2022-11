Diaporama : Vivement dimanche : Michel Drucker met les femmes à l'honneur, une équipe de choc invitée !

Exclusif - Patrick Bruel, Michel Drucker, Alexandre Tharaud et Emmanuel Chaunu - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Agathe Lecaron et Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Agathe Lecaron et Maud Fontenoy - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Michel Drucker et Elodie Poux - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Michel Drucker et Alexandre Tharaud - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Agathe Lecaron et Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Véronic Dicaire, Michel Drucker, Maud Fontenoy, Elodie Poux et Agathe Lecaron - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Michel Drucker et Alexandre Tharaud - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Patrick Bruel, Michel Drucker, Alexandre Tharaud et Emmanuel Chaunu - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Patrick Bruel et Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 27 novembre sur France 3. Le 16 novembre 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

20 / 20