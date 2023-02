Voici le top 4 des meilleurs jouets Sylvanian Families

Achetez ce coffret Sylvanian Families la grande maison éclairée pour 64,99 € sur la Fnac

Le grand jour est enfin arrivé. Les Sylvanian Families emménagent dans leur nouvelle maison. Afin de pouvoir accueillir toute la petite famille, les parents ont vu les choses en grand. Ce sont pas moins de 4 pièces qui s'offrent à eux. Répartis entre le rez-de-chaussée et l'étage, les différents espaces de vie sont ainsi bien séparés. Chaque zone est en plus vraiment grande. Clou du spectacle, une grande terrasse accompagne une pièce de l'étage. L'électricité est même déjà en marche dans les chambres, pour éclairer avec chaleur les lieux. Cette maison à l'esprit rustique a décidément tout pour plaire. Même son toit tout rouge est des plus esthétiques. Il ne reste plus qu'à régler deux problèmes de taille, l'attribution des chambres et l'ameublement !

2. Le coffret la famille écureuils roux Sylvanian Families

Ce qui fait le succès des Sylvanian Families, c'est sans conteste le design hautement désirable de leurs figurines. Impossible en effet de faire plus mignon que ces petits animaux. De bonne taille, ils permettent à votre enfant de vraiment s'amuser. Et ce n'est pas leur seul avantage. Exit le plastique et autres matières vues et revues, ces personnages sont recouverts de matière toute douce. Ils imitent ainsi le pelage de ces boules de poil. Il est donc certain que votre petit craque devant ce coffret la famille écureuils roux Sylvanian Families. Son prix sur la Fnac est en plus loin d'être excessif. Il sera en effet à vous pour à peine 21,99. Quatre personnages pour ce prix, c'est une super affaire !

Une mignonne famille d'écureuils