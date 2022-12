William Carnimolla (Belle toute nue) : Nouvelle vie loin des caméras et proche de Yanis Marshall...

Bien qu'il ne soit plus présent du tout à la télévision française, William Carnimolla continue d'être très actif dans l'ombre. Régulièrement présent sur les réseaux sociaux, dont son compte Instagram, l'ancien animateur de l'émission Belle toute nue continue de partager sa vie avec ses 12 000 abonnés. Récemment, l'homme de 42 ans s'est surtout fait remarquer pour ses talents de styliste. En effet, passionné de mode, il a réussi à faire sensation en devenant le styliste de Yanis Marshall, nouveau professeur de danse de la Star Academy.

Du bustier piquant, à la longue veste en velours bordeaux et en passant par l'iconique robe à la silhouette nue dessinée, William Carnimolla a su mettre en valeur le danseur en faisant preuve d'une folle originalité et d'une imagination décalée. Si ces looks n'ont pas fait l'unanimité auprès de tous les téléspectateurs, ils ont eu néanmoins le mérite de beaucoup faire parler. Sur son compte Instagram, Yanis Marshall remercie d'ailleurs régulièrement son styliste, dont il est visiblement très proche. Interrogé par Voici, William Carnimolla assure n'avoir aucune difficulté à habiller son ami. "On s'est bien trouvés. Pourtant les looks sont assez forts et audacieux. (...) Toutes les semaines, je croise les doigts quand je l'appelle pour que les looks lui conviennent. A chaque fois c'est celui pour lequel je me dis que ça ne va pas marcher ou que ça va être un peu trop qu'il choisit. C'est toujours celui-là qui fonctionne !", a-t-il assuré le 26 novembre 2022 auprès de nos confrères.

En parallèle de son métier de styliste, William Carnimolla ne se tourne pas les pouces. "Je suis fashion director d'un magazine : Narcisse. Je produis aussi une émission avec une personnalité américaine, mais ça ne sortira pas avant le début de l'année prochaine. Je réalise et je dirige" a-t-il expliqué avant d'évoquer son avenir sur le petit écran. Malgré ce qu'on pourrait penser, il aimerait beaucoup renouer avec la télévision. "On me sollicite souvent mais pour l'instant je trouve que rien ne me convient. Ce sont souvent des projets d'émissions où il y a de la mode mais rien de concret", a-t-il lâché. Pour l'heure, Wiliam Carnimolla préfère se concentrer sur ses projets artistiques avec Yanis Marshall. On a hâte de voir ça !