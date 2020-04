Ycare, insulté par un voisin en plein concert sur son balcon

Tous les soirs, à 20h, la France sort de son confinement quelques secondes pour applaudir les soignants à leurs fenêtres. Parfois, ce rendez-vous quotidien est l'occasion de s'adonner à des duels musicaux ou des performances live. Ycare, bien qu'il n'ait pas précisé l'heure de sa petite sérénade, a tenté le coup... juste avant de se faire salement rembarrer. "J'ai joué et chanté sur mon balcon, a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. De l'autre côté du boulevard, dans l'immeuble d'en face, on écoutait avec attention et bienveillance. Quand soudain un 'Ta gueule' surgit ! J'oubliais, l'espace d'un instant, que j'étais à Paris. Et que Paris, parfois, ressemble à Twitter."

Et Twitter lui donna raison. Dans les commentaires de sa publication, certains propos ressemblent trait pour trait à la mésaventure qu'Ycare a vécu à domicile. Mais qu'importe. Le chanteur doit bien s'en moquer puisqu'il vient de sortir un titre de rigueur en duo avec Axelle Red intitulé I don't care – comprenez "Je m'en fiche". Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les deux artistes mêlent leur voix. En 2019, ils interprétaient D'autres que nous, balade mélancolique qui n'attendait qu'une suite. "On avait peur que ce soit mal vu de sortir une chanson légère alors que les gens sont en train de souffrir, a-t-il expliqué à RFM. Peut-être que c'est du baume au coeur. Moi, elle me met de bonne humeur, et c'est rare. Les gens qui me suivent savent que je ne fais que des chansons à se tirer une balle dans la tête."