Yohann Malory avoue avoir drogué une jeune femme mais nie toute agression sexuelle

Tout a commencé le 6 octobre 2020 sur Instagram. A l'époque, la chanteuse Lola Le Lann postait un long message pour expliquer l'annulation de la sortie de son album : "J'ai reçu un message témoignant d'actes effroyables et intolérables accusant un des auteurs de mes chansons, preuves à l'appui. Et j'ai appris peu après l'existence de plusieurs plaintes ainsi qu'un nombre considérable de témoignages à l'encontre de cette même personne."

Un mois plus tard, le Parisien annonçait que quatre plaintes avaient été déposées contre Yohann Malory alias Yohann Michel. Le célèbre parolier - qui a travaillé avec Marina Kaye, Jenifer, Johnny Hallyday, M. Pokora, Louane et Chimène Badi - est alors au centre d'une enquête pour agressions sexuelles.

Yohann Malory clame son innocence depuis le début de cette sombre affaire. Ce mercredi 27 janvier 2021, il accorde une interview au Parisien pour se défendre et donner sa version. Yohann Malory parle de "fausses accusations" et de "mensonges" et affirme, "je subis un préjudice immense alors que je suis innocent. Mon nom a été sali."

S'il prétend n'avoir jamais agressé personne, il reconnaît en revanche avoir drogué une jeune femme à son insu : "Dans cette affaire ma seule erreur, et je l'assume, c'est d'avoir versé du MDMA dans le verre d'une jeune femme à son insu. C'était le 26 octobre 2019, je fêtais la fin du tournage de mon dernier clip dans une discothèque parisienne, j'avais consommé de la drogue et j'en ai mis dans les verres de plusieurs de mes amis, filles et garçons. Les autres savaient, mais pas elle car elle s'était greffée à la soirée."

Le parolier précise qu'il a ensuite raccompagné la jeune femme chez elle en Uber mais sans jamais quitter le véhicule, "à aucun moment, il n'y a eu de paroles et de gestes déplacés".

Yohann Malory confie également à nos confrères être "très mal" depuis le début de l'affaire et se dit "victime d'une injustice". Et de poursuivre : "On m'accuse de quatre agressions, même pour mes proches c'est très dur. Tout cela me dépasse complètement. J'ai eu beaucoup de copines, parfois les relations ne se sont pas toujours bien terminées, mais je n'ai jamais agressé aucune fille."

Yohann Malory reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de cette affaire.