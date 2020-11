Jenifer, M. Pokora, Louane,... Leur parolier Yohann Malory accusé d'agressions sexuelles

Le jeune homme dément toutes les accusations dont il fait l'objet. Son avocate, Me Antoine Vey, a indiqué au Parisien : "Depuis fin 2019, mon client est victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux, orchestrées par un groupe de personnes de manière concertée et malveillante. La démarche qui consiste à accuser quelqu'un par voie de presse, avant même qu'il n'ait été entendu par l'autorité judiciaire, n'est pas acceptable. Mon client conteste les accusations portées à sa connaissance et il a toujours été disponible pour apporter tout éclaircissement nécessaire à la justice, mais il n'entend pas répondre publiquement à cette campagne infondée. Nous exercerons désormais tous les recours pour faire respecter son droit à la présomption d'innocence."

Il existe de nombreux témoignages concordants

Du côté des conseils des plaignantes, M es Yassine Bouzrou et Lydia Djebaili, l'avis est tout autre. Ceux-ci déclarent qu'"il existe de nombreux témoignages concordants sur les agissements du mis en cause" et que "de nouvelles plaintes pourraient suivre".

Originaire de Madagascar, Yohann Malory aurait débuté sa carrière dans le rap avec le pseudonyme de Tyron Carter. Aujourd'hui, la Sacem lui attribuerait près de 130 chansons dont par exemple Les Planètes deM. Pokora, Pardonne-moi, Un enfant du siècle pourJohnny Hallyday mais aussi les titres Maman et Chambre 12 de Louane.