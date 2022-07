Diaporama : Irina Ionesco : Mort de la photographe controversée, l'émouvant message de sa fille Eva

Affiche du film "My little princess".

Eva Ionesco et Anamaria Vartolomei - 37e Cérémonie des César au Théâtre du Châtelet. Le 24 février 2012.

Exclusif - Eva Ionesco et Guy Cuevas à la librairie Delamain à Paris, le 8 juin 2022. @Bertrand Rindoff / Bestimage

Simon Liberati et sa femme Eva Ionesco - Générale de la pièce de Bernard-Henri Levy, "Looking For Europe" au théâtre Antoine à Paris le 21 mai 2019. © Coadic Guirec/Bestimage