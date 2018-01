"Ça" : Un des enfants-stars du film pris en train de fumer de la marijuana !

Jack Dylan Grazer est dans de beaux draps. La star du film d'horreur Ça (il interprète l'un des héros, Eddie Kaspbrak, un hypercondriaque au débit de paroles assez ahurissant) a publié, puis effacé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle s'excuse d'avoir consommé de la drogue par le passé. L'adolescent de 14 ans s'est fendu de cette réponse après qu'une vidéo a leaké sur la Toile. On le voit consommer ouvertement de la marijuana...

"Salut tout le monde. Je voulais juste clarifier quelques erreurs que j'ai faites par le passé. C'était une chose stupide due à la pression à l'école. Et maintenant, j'ai réalisé que vapoter et fumer de l'herbe était idiot, pas cool du tout, et ça n'en valait pas la peine, confie le jeune garçon dans la vidéo. J'ai pris une leçon et de la manière la plus difficile qui soit. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Si vous sentez une pression de la part de vos camarades ou que vous êtes humiliés, allez demander de l'aide. Je veux juste vous remercier pour votre amour et votre soutien."

Il faut dire que la vidéo arrivait à un moment délicat pour le comédien. Le film Ça sort en DVD (le 24 janvier en France) et Jack Dylan Grazer est à l'affiche de la série Me, Myself and I. Il est également au casting de Shazam !, un film de super-héros portant sur Captain Marvel, actuellement en cours de production.