"Faites entrer l'accusé" : L'émission sera bel et bien déprogrammée

Le jeudi 23 août 2018, le milieu de la télévision était chamboulé par une nouvelle choc. La directrice des programmes, Caroline Got, déclarait en marge de la conférence de presse de France Télévisions à des journalistes la déprogrammation imminente, entre autres, de l'émission historique Faites entrer l'accusé. "Elles vont disparaître, complètement. Ce sont des marques qui étaient là depuis très longtemps aussi...", expliquait-elle justifiant cette décision par la volonté de privilégier le cinéma. Mais quelques heures après, France 2 démentait catégoriquement les propos tenus par Caroline Got, laissant ainsi les fidèles téléspectateurs dans le doute le plus total.

Mardi 4 septembre dernier, nouveau retournement de situation ! Selon les informations de Télé Star, confirmées par le magazine Closer (en kiosques ce vendredi 7 septembre), l'emblématique émission d'affaires criminelles sera en effet annulée en juin 2019. Malgré le démenti de France 2, la chaîne ne recommandera pas de nouveaux numéros et terminera son stock d'épisodes, en alternance avec Un jour, un destin présentée par Laurent Delahousse.

Le programme de faits divers, qui existait depuis juin 2000 et a connu son lot de succès, avait d'abord été présenté par Christophe Hondelatte. Ce dernier avait brusquement lâché les commandes, et c'est finalement Frédérique Lantieri qui avait repris les rênes en 2011. Après l'annonce de Caroline Got, cette dernière avait d'ailleurs déploré de ne pas avoir été prévenue de l'annulation de Faites entrer l'accusé et exprimé son incompréhension : "Nous avons encore neuf inédits non diffusés", s'exclamait-elle. Oui, et ce seront les derniers...