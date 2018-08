"Faites entrer l'accusé", annulée ? Confusion chez France Télévisions...

C'est une nouvelle choc qui a chamboulé le milieu de la télévision. La directrice des programmes de France Télévisions aurait annoncé à des journalistes, ce jeudi 23 août 2018, la disparition de deux émissions emblématiques sur les antennes de France 2 : Faîtes entrer l'accusé et Un jour, un destin. "Elles vont disparaître, complètement. Ce sont des marques qui étaient là depuis très longtemps aussi... Faîtes entrer l'accusé, c'est une marque qui existe depuis quinze ans, peut-être que quelqu'un reprendra l'émission dans le groupe, on n'a pas entièrement fermé la porte à cela mais, en tout cas, sur France 2, c'est fini ! On a fait ce choix pour privilégier le cinéma", aurait-elle déclaré en marge de la conférence de presse de la société nationale de programme à des journalistes.

Contactée par Télé Loisirs, Frédérique Lantieri aux commandes de Faîtes entrer l'accusé depuis 2011, à la suite du départ de Christophe Hondelatte, a révélé ignorer toute information concernant cette décision. "Vous me l'apprenez, on ne m'a pas prévenue. Remarquez, c'est toujours comme ça...", commente-t-elle. Après la surprise vient l'incompréhension. La journaliste de 58 ans avance alors des arguments en faveur de son émission : "Nous avons encore neuf inédits non diffusés. En audience, Faîtes entrer l'accusé a été la meilleure audience de la saison en deuxième partie de soirée, derrière Laurent Ruquier. Notre émission fonctionne bien. Elle a un vraie 'fan club', une communauté de téléspectateurs pour qui c'est un programme culte. Je trouve que cela serait dommage qu'une telle marque, qui possède une telle notoriété, disparaisse."

Ce n'est pas tout. Le compte Twitter officiel de France 2 annonce l'inexactitude des propos qu'aurait tenu sa directrice des programmes : "Nous rassurons nos téléspectateurs : aucune suppression des émissions Faîtes entrer l'accusé et Un jour, un destin sur notre antenne", pouvait-on lire.

Aussi, l'animateur et créateur d'Un jour, un destin, Laurent Delahousse a également tenu à corriger les derniers propos tenus en twittant à son tour : "Que les équipes d'Un jour, un destin et ses fidèles téléspectateurs soient rassurés, l'émission poursuivra son aventure !!!"

Alors info ou intox ? Pour le moment, Caroline Got n'est pas revenue sur les propos qu'on lui prête.