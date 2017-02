Abby Wambach se fiance avec Glennon Doyle Melton, à peine séparée de son mari

La deuxième fois, c'est souvent la bonne. Pourvu que ce soit le cas pour la jolie Glennon Doyle Melton, qui vient de s'engager avec sa chérie Abby Wambach. Après un mariage malheureux chacune de leur côté, les deux femmes viennent de se fiancer après quelques mois seulement de love story !

Ce dimanche 19 février, la meilleure amie d'Oprah Winfrey a annoncé sur les réseaux sociaux ses fiançailles avec l'ancienne joueuse de soccer américaine. "Abby et moi, nous avons décidé de nous donner la main à jamais. L'amour gagne toujours", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Sa future femme, âgée de 36 ans, a elle aussi partagé la bonne nouvelle avec ses nombreux abonnés sur Instagram, partageant une photo de leurs jolies bagues.

Un engagement plutôt rapide pour Glennon, fondatrice du site Momastery, qui s'est séparée de son mari il y a quelques mois à peine.

Après sa rupture l'été dernier, la célèbre blogueuse et écrivain s'est amourachée de la footballeuse Abby, qui n'en est pas à ses premières noces non plus puisqu'elle avait épousé la joueuse de football Sarah Huffman il y a trois ans. Mais elle avait finalement annoncé leur séparation au mois d'avril dernier, juste après que sa femme s'était fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. De fait, les deux femmes devront attendre l'officialisation de leurs divorces respectifs avant de pouvoir officiellement sceller leurs destins.