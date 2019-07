Abdellatif Kechiche et sa scène de sexe choc : rare concession du cinéaste

Nouveau rebondissement dans l'affaire Abdellatif Kechiche et la scène de sexe "non simulée" de l'actrice Ophélie Bau dans son film Mektoub My Love: Intermezzo, présenté au Festival de Cannes le 23 mai 2019. Selon les informations de l'AFP de ce 3 juillet, le réalisateur a affirmé être prêt à faire des concessions sur le montage. Une proposition qui a de quoi surprendre venant de lui.

Le cinéaste, dont le film n'a toujours pas de date de sortie, consent en effet à supprimer certains plans d'une scène de cunnilingus si son actrice le lui demande : "J'invite volontiers Ophélie à la table de montage pour me signifier précisément ce qui choque sa pudeur et je m'engage, dans la mesure du possible, à éliminer dans le montage du film les plans qui la gêneraient encore. Ce n'est après tout que du cinéma", écrit-il dans une longue lettre adressée à Elisabeth Tanner, l'agent de l'actrice, et transmise à L'Express lundi.