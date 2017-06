Abdellatif Kechiche a besoin d'argent : il vend sa Palme d'or de La Vie d'Adèle

Quelqu'un veut-il orner sa cheminée avec la Palme d'or qu'Abdellatif Kechiche a remportée en 2013 pour La Vie d'Adèle ? C'est désormais possible. Le cinéaste controversé a annoncé, via sa société de production, vouloir mettre aux enchères son trophée, ainsi que d'autres oeuvres et accessoires ayant servi au tournage du film.

Plusieurs médias ont relayé la déclaration officielle suivante : "Dans le but de récolter les fonds nécessaires pour assurer la fin de la post-production du film [Mektoub is Mektoub, NDLR] sans délai, la société de production et de distribution française Quat'Sous met aux enchères des souvenirs liés au travail de Kechiche. Ces souvenirs vont de la Palme d'or du Festival de Cannes 2013 à des peintures à l'huile ayant joué un rôle central dans La Vie d'Adèle".

Dernièrement privé de Festival de Cannes en raison d'un différend avec France Télévisions, Abdellatif Kechiche a toujours eu du mal à financer et terminer ses films. Il décide de prendre le taureau par les cornes en braquant les projecteurs sur cette vente aux enchères. L'argent récolté permettra de boucler son nouveau film Mektoub is Mektoub, un long métrage en deux parties (Les Dés sont jetés et Pray for Jack) adapté du roman La Blessure, la vraie de François Bégaudeau, qui raconte l'été d'un adolescent de quinze ans dans les années 80. "L'un traite d'une quête de la lumière et l'autre de sa perte. Et un troisième volet n'est pas exclu", avait-il précisé à Nice Matin en avril, au moment de révéler qu'aucun de ses deux films ne serait montré dans le plus grand festival de cinéma au monde.