Adeline Blondieau, en galère sur la route, partage son calvaire

Adeline Blondieau (48 ans) est tombée en panne le 11 juillet 2019 sur l'autoroute des vacances. La maman de Wilona (8 ans) et Aïtor (20 ans) comptait partir tranquillement dans le Sud en Camargue pour un repos bien mérité. Mais quand sa voiture est tombée en panne, l'actrice française a dû rapidement faire appel à des dépanneurs pour l'aider.

Sur Instagram, elle a partagé son périple à ses followers : "Quand tes vacances commencent en mode galère mais que tu relativises en arrivant au garage ! Les dépanneurs sont sympa c'est déjà ça !! #vivelesvacances #routedusoleil #camargue #relativisons #galere #restonszen".

Le coup de la panne

Suivie par plus de 3000 abonnés, ses fans n'ont pas tardé à réagir pour la soutenir. Ils commentent : "Il faut toujours garder la Rock n Roll.. Attitude..", "Courage Adeline . De tout coeur avec toi et passes quand même de bonnes vacances", "Bon courage à toi". Signe que la comédienne prend les choses avec philosophie, elle a pris le temps de faire un photo-montage ironique sur sa situation composé d'un selfie et d'un cliché d'une autre voiture visiblement plus mal en point que la sienne

L'ex-star de Sous le soleil a finalement pu arriver à bon port puisque le lendemain elle a publié une photographie les pieds dans l'eau. Tellement pressée de pouvoir enfin profiter de ses vacances, la star a écrit : "Plongeon bien mérité et toute habillée dans MON étang! Bonnes vacances !!"