Adeline Blondieau et son burn-out : "J'étais complètement cramée"

Au milieu des années 1990, les Français découvrent une jeune actrice qui débute : Adeline Blondieau. Très vite, elle se fera une place de choix sur le petit écran grâce à ses rôles dans les séries Les Filles d'à côté (puis Les Nouvelles filles d'à côté) et, surtout, Sous le soleil (puis Sous le soleil de Saint-Tropez). Une carrière active qui lui a causé du tort, moralement et physiquement.

J'ai eu un gros coup de fatigue

"À un moment donné, j'ai été assez triste de la qualité des rapports humains qu'on pouvait avoir. Je trouvais surtout que c'était un milieu très cruel et très dur. Je n'y arrivais plus, parce que j'y suis depuis avant mes 18 ans. J'ai eu un gros coup de fatigue. Ce que j'entendais était tellement violent et injuste qu'il a fallu que je prenne le large parce que sinon, j'allais devenir aigrie – c'est l'écueil de beaucoup de gens de ce métier –, et je n'en avais pas envie", confie-t-elle sur sa carrière dans le show business, au site 7 sur 7. Adeline Blondieau, aujourd'hui âgée de 48 ans, a alors mis la pédale douce.

Très franche, l'actrice n'a rien caché de la période très dure qu'elle a traversé moralement et physiquement. "Il a fallu que je prenne du recul. Je me suis penchée sur ma vie intérieure, sur ma vie de famille |elle est la maman de Aïtor, 19 ans et de Wilona, 7 ans, ndlr] sur les gens que j'aime et avec lesquels j'aime passer du temps. Mais la vie avance et elle ne laisse personne indemne. Et puis, surtout, j'ai fait un énorme burn-out. Je me suis aperçue que j'étais complètement cramée. J'étais seule enfermée dans mon corps. Je ne pouvais plus parler, plus marcher. Et je voyais tout le monde qui continuait à avancer. J'en faisais trop", ajoute-t-elle.

J'étais une espèce de légume

Son fils a alors été celui qui lui a donné un véritable coup de fouet pour se reprendre en main. "Il ne voulait plus me voir parce que j'avais perdu 12 kilos. Il voyait un fantôme à la place de sa mère. Quand j'arrivais à parler, je bégayais. Et je n'arrivais plus à marcher. J'étais une espèce de légume. Mon fils ne méritait pas d'avoir une mère comme ça", se souvient-elle. Heureusement, l'actrice a vite repris du poil de la bête et elle détaille la manière employée : "J'ai remonté la pente avec une méthode de sport, qui passe par de la méditation, de la relaxation pleine conscience, des états de non-conscience modifiés, de la sophrologie..."

Côté actualité, Adeline Blondieau vient d'annoncer qu'elle jouerait son nouveau spectacle pour enfants, Les contes d'Adeline, à partir du 3 avril prochain, à la comédie Saint-Michel, à Paris. Elle se produira tous les mercredis et samedis après-midi, en alternance avec Séverine Robic et Caroline Bourg.