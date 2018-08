Adriana Karembeu, Eva Longoria... Ces stars devenues mères après 40 ans

Le 17 août 2018, Adriana Karembeu a donné naissance à son premier enfant. Le top a accueilli une petite fille prénommée Nina. Un heureux événement qui vient récompenser plusieurs années de patience et de courage pour l'animatrice et son mari, Aram Ohanian.

L'ex-mannequin est loin d'être la seule à avoir vécu une grossesse tardive. Récemment, l'actrice Eva Longoria a accouché de son petit Santiago à l'âge de 43 ans. Et dans quelques mois, la comédienne et compagne de Daniel Craig, Rachel Weisz, devrait donner naissance à son second enfant. Elle sera alors âgée de 48 ans.

Avant elles, d'autres actrices, chanteuses et personnalités sont également devenues maman après 40 ans : Brooke Shields, Marion Cotillard, Susan Sarandon, Halle Berry, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Céline Dion... Retour en images sur ces grossesses tardives.