Adriana Karembeu : Maman pour la première fois à 46 ans !

L'ex-mannequin, qui a fait une reconversion réussie comme animatrice télé, a donné naissance à son premier enfant le 17 août 2018 au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Selon nos confrères d'Ici Paris, qui confirment la nouvelle ce 22 août, il s'agit donc d'une petite fille répondant au doux prénom de Nina. Un véritable bonheur pour Adriana Karembeu, mariée depuis quatre ans au businessman arménien Aram Ohanian.

Après trois FIV à l'étranger et alors qu'elle avait eu la douleur de devoir affronter une fausse couche en 2016 - au bout de sept semaines de grossesse - , Adriana Karembeu a donc fini par devenir maman d'une petite fille ! La jolie blonde, acolyte de Michel Cymes dans l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, avait révélé avoir une idée bien précise du prénom bien avant la naissance mais que c'était un sujet de discussion avec son mari, lequel voulait avoir "un plan B" au cas où. A-t-elle réussi à le convaincre ou le prénom a-t-il été discuté ?

Cette grossesse, Adriana Karembeu en rêvait depuis tellement longtemps et elle en a profité au jour au jour, sachant que ce serait son unique. "Je savoure tous les instants parce que c'est ma première et ma dernière grossesse. En dépit de la fatigue, des vertiges, je souris tout le temps et j'ai toujours la main sur mon ventre", disait-elle à Gala en juillet.

Est-ce que son ex-mari Christian Karembeu, qui voulait qu'elle change son nom mais n'a pas obtenu gain de cause, lui enverra un message de félicitations ?

